Москва10 авг Вести.Смена военного руководства Украины не изменила подход Киева к ведению боевых действий. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, курс на массированное использование беспилотников против гражданского населения, заложенный при предыдущем руководстве, только усилился.

На военном направлении мы констатируем только одно, что кардинально эти подходы не поменялись. Вот то, что было заложено при [Михаиле] Федорове – максимальное использование беспилотников против гражданского населения. Сегодня неделя от недели мы констатируем, что у нас более 90% людей, которые пострадали от украинских атак, – это результат действий дронов. И вот это то, что было заложено Федоровым, [Михаил] Драпатый только усилил. То есть здесь идет увеличенный поток беспилотников, которые передаются западными странами украинским боевикам и уже перенаправляются не на так называемые оборонные возможности, а на конкретное совершение военных преступлений, совершение террористических актов. Я еще раз подчеркиваю, что в западной риторике сегодня они пытаются совершение военных преступлений представить как вполне допустимое средство ведения войны, что категорически неприемлемо с точки зрения международного гуманитарного права сказал он

Ранее Мирошник заявил, что удары Вооруженных сил Украины по мирным жителям и гражданской инфраструктуре РФ создают условия для ужесточения ответных действий со стороны России.