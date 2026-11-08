FT: демократы в Конгрессе готовят новый пакет помощи Киеву на $15 млрд

FT: конгрессмены-демократы прорабатывают помощь Киеву на $15 млрд FT: демократы в Конгрессе готовят новый пакет помощи Киеву на $15 млрд

Москва8 ноя Вести.Демократическая партия США, одержав победу на промежуточных выборах, планирует задействовать бюджетные и парламентские механизмы, чтобы воспрепятствовать попыткам президента Дональда Трампа ослабить санкции против России и нарастить военную поддержку Киева, сообщила британская газета Financial Times (FT).

По информации издания, конгрессмены-демократы хотят включить военную и энергетическую помощь Украине в законопроект об оборонной политике, который должен быть принят до конца 2027 года.

Согласно предварительным данным представителя Демпартии, на эти цели планируется выделить примерно 15 миллиардов долларов. Сторонники Киева хотят воплотить этот замысел в "период хромой утки" — до того, как в январе следующего года приступит к работе новый состав Конгресса.

Помимо этого, демократы планируют задействовать ежегодный закон о национальной обороне (NDAA, National Defense Authorization Act) в качестве "инструмента помощи Украине", сообщает издание.

FT уточнила, что в планах — возобновление ограничительных мер в отношении России: парламентарии намерены "исправить" законопроект о санкциях.

Кроме этого, демократы хотят предложить поправки, связанные с вопросами продолжения разведподдержки, передачи средств перехвата и спутниковых систем связи.

Ситуация осложняется отсутствием у демократов большинства в две трети голосов, необходимого для преодоления президентского вето, обратила внимание FT. Следовательно, для реализации задуманного им придется искать поддержку среди республиканцев.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в ходе публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреале заявила, что европейцы устали от украинского конфликта, им становится все труднее объяснять, для чего нужно поддерживать Киев.

В середине октября об усталости Европы и США от украинской проблематики говорил американский лидер Дональд Трамп.