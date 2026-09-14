Москва14 сен Вести.Несколько демократов предложили включить статью о выделении 15 млрд долларов (свыше 1 трлн рублей) для Украины в одобренный сенатом США законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на карточку документа комитета по регламенту палаты представителей Соединенных Штатов.

В материале сказано, что данная инициатива включена в пакет из пяти поправок, подготовленных демократами перед началом рассмотрения законопроекта о санкциях в нижней палате​​​. Кроме того, среди инициатив – ограничения для президента США по вопросам введения пошлин.

Авторы инициативы - Грегори Микс, Билл Китинг и Майк Куигли.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что США готовы предоставить Украине отдельный "зимний" пакет военной и экономической помощи.