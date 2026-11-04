Курс США по Украине после выборов в Конгресс не развернется, а раздвоится Военкор Коц: курс США по Украине после выборов в Конгресс не развернется

Москва4 ноя Вести.Политика США по Украине после выборов в Конгресс не развернется, а раздвоится. Такое мнение выразил военкор Александр Коц, его слова приводит KP.RU.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Демократическая партия получает как минимум 223 места в Палате представителей (при необходимых 218 для формирования большинства) и 54 места в Сенате. Как отметил Коц, в условиях большинства демократов в Конгрессе у президента США Дональда Трампа, под контролем которого останется внешняя политика, однако не может не быть необходимого военного и правительственного финансирования. Комитеты Конгресса также могут инициировать расследования и допросы, темой которых могут стать дизельная сделка с Россией, контакты главы РФПИ Кирилла Дмитриева и вопрос снятия санкций с самого фонда.

Каждая уступка Москве теперь будет стоить Трампу дороже... Курс США на украинском направлении не развернется. Он раздвоится: Белый дом будет торговаться, Конгресс - урезать ему пространство для торга. И обе стороны начнут тянуть время до выборов 2028 года указал Коц

Он подчеркнул, что при этом итоги выборов в Конгресс не изменят отношение Трампа к России, которое держится не на партийной политике, а его личной любви к сделкам.