Политолог рассказал о влиянии итогов выборов в США на переговоры по Украине Политолог Блохин: после выборов в Конгресс США переговоры по Украине остановятся

Москва4 ноя Вести.После выборов в Конгресс США переговоры по Украине "встанут на стоп", заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Президенту США Дональду Трампу будет просто не до Украины.

С уверенностью скажу, что переговоры по Украине будут поставлены на стоп. Демократы в Конгрессе создадут Трампу столько проблем, что ему просто будет не до Украины. Будет ли Трамп стараться ради России, пытаясь достичь компромисса, если до этих выборов он и так находился в комфортных условиях, но ничего не получалось? Сейчас баланс сил вообще не в пользу Трампа считает Блохин

Политолог отметил, что в итоге на стороне Украины окажутся представители Демократической партии США, и главе Белого дома еще два года придется защищаться от их нападок.

Трампу просто некогда будет заниматься реальными делами резюмировал американист

Ранее появилась информация, что Демократическая партия по итогам промежуточных выборов заберет контроль над палатой представителей Конгресса США.

Россия будет участвовать в переговорах с участием США и Украины по урегулированию украинского конфликта, которые пройдут в Объединенных Арабских эмиратах 10-11 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.