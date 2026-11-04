Политолог Блохин не ожидает значимых результатов от переговоров в Абу-Даби

Политолог рассказал, как выборы в США повлияют на переговоры в Абу-Даби Политолог Блохин не ожидает значимых результатов от переговоров в Абу-Даби

Москва4 ноя Вести.Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби, вероятнее всего, не принесут существенных результатов. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По его оценке, после выборов в американский Конгресс глава киевского режима Владимир Зеленский перестанет воспринимать президента США Дональда Трампа как главного посредника в урегулировании конфликта.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби состоятся, но результаты, скорее всего, будут мизерные. Уже сама Украина будет иначе смотреть на США, как на машину со спущенными колесами. Даже риторика Трампа уже поменялась. Раньше он говорил, что уничтожит демократов. А сейчас он говорит, что нужно договариваться сказал политолог

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта состоятся 10-11 ноября.