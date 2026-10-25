Победа демократов в Конгрессе США может открыть путь к новой помощи Украине Reuters: победа демократов позволит преодолеть вето Трампа на помощь Украине

Москва25 окт Вести.Демократическая партия США может добиться одобрения нового пакета помощи Украине, если получит большинство в обеих палатах Конгресса на ноябрьских выборах. Об этом пишет агентство Reuters.

Авторы текста отмечают, что после победы демократы смогут самостоятельно определять, какие законопроекты выносить на голосование и когда.

Это могло бы позволить им одобрить новую помощь Украине, которая, вероятно, прошла бы с необходимым большинством в две трети голосов для преодоления вето [президента США Дональда] Трампа говорится в материале

Американский лидер в значительной степени приостановил прямую военную и финансовую помощь Украине, подчеркивает агентство. Его решения в отношении российского дизельного топлива и энергетики РФ вызвали недовольство ряда конгрессменов, в том числе республиканцев.

Ранее Трамп заявил, что США намерены вести дела с Россией после урегулирования украинского конфликта. Он настроен вести бизнес с обеими странами.