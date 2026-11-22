Москва22 нояВести.Демократы, получившие контроль над Конгрессом после проведения промежуточных выборов, готовят для Украины многомиллиардный пакет военной и гуманитарной помощи. Демократы-конгрессмены допускают выделение помощи Киеву даже вопреки вето со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico.
О подготовке пакета на Международном форуме по безопасности в Галифаксе изданию рассказали сенаторы Тим Кейн и Энди Ким, представляющие Демпартию США.
Ни один сенатор, с которым я разговаривал за последние две недели, ни от республиканской, ни от демократической партии, не заявил, что выступит против инициатив в этом направлениицитирует Энди Кима Politico
Демократы допускают, что инициатива по оказанию новой помощи Киеву получит достаточное количество голосов для преодоления вето Трампа.
19 ноября Трамп после завершения саммита АТЭС в Шэнчжэне позвонил в Берлин, где собрались лидеры так называемой "коалиции желающих". Трамп заявил, что против выделения миллиардов Киеву, поскольку в конфликте на Украине гибнет много людей.
Демпартия 3 ноября получила контроль над обеими палатами конгресса США. После этого Трамп разместил в Овальном кабинете Белого дома кепку красного цвета с надписью "вето". Одновременно он выразил готовность к сотрудничеству с демократами. Новый конгресс приступит к работе в январе 2027 года.
Ранее Financial Times сообщила о размере готовящегося американского пакета помощи Украине. Он оценивается в 15 миллиардов долларов.