Москва22 ноя Вести.Демократы, получившие контроль над Конгрессом после проведения промежуточных выборов, готовят для Украины многомиллиардный пакет военной и гуманитарной помощи. Демократы-конгрессмены допускают выделение помощи Киеву даже вопреки вето со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico.

О подготовке пакета на Международном форуме по безопасности в Галифаксе изданию рассказали сенаторы Тим Кейн и Энди Ким, представляющие Демпартию США.

Ни один сенатор, с которым я разговаривал за последние две недели, ни от республиканской, ни от демократической партии, не заявил, что выступит против инициатив в этом направлении цитирует Энди Кима Politico

Демократы допускают, что инициатива по оказанию новой помощи Киеву получит достаточное количество голосов для преодоления вето Трампа.

19 ноября Трамп после завершения саммита АТЭС в Шэнчжэне позвонил в Берлин, где собрались лидеры так называемой "коалиции желающих". Трамп заявил, что против выделения миллиардов Киеву, поскольку в конфликте на Украине гибнет много людей.

Демпартия 3 ноября получила контроль над обеими палатами конгресса США. После этого Трамп разместил в Овальном кабинете Белого дома кепку красного цвета с надписью "вето". Одновременно он выразил готовность к сотрудничеству с демократами. Новый конгресс приступит к работе в январе 2027 года.

Ранее Financial Times сообщила о размере готовящегося американского пакета помощи Украине. Он оценивается в 15 миллиардов долларов.