Марочко объяснил, как на Киеве отразилась победа демократов в США Марочко заявил, что победа демократов в США стимулирует финподдержку Киеву

Москва10 ноя Вести.Победа Демократической партии на выборах в Конгресс США может предвещать увеличение финансовой и военной помощи киевскому режиму со стороны Вашингтона. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с KP.RU.

По словам специалиста, европейцы "сильно поиздержались за время правления" президента США Дональда Трампа и теперь хотят, чтобы им было выделено финансирование на "снабжение Украины".

Окончательные параметры военного бюджетирования определятся в декабре, отметил эксперт, добавив, что только после этого станут понятны позиции демократов.

Киев же, как следует из материала, рассчитывает на новые транши под прикрытием переговорного процесса.

Ранее сообщалось, что демократическая партия США, одержав победу на промежуточных выборах, планирует выделить на помощь Киеву 15 миллиардов долларов, чтобы воспрепятствовать попыткам американского лидера Дональда Трампа ослабить санкции против России и нарастить военную поддержку Украины.