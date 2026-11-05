Зеленский надеется, что США будут больше помогать ему после выборов в Конгресс Зеленский: Украина надеется, что США увеличат помощь стране после выборов

Москва5 ноя Вести.Украина надеется, что США будут выделять ей больше помощи после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский телеканалу ZDF.

Он отметил, что представители Демпартии США очень четко говорят, что хотят больше поддерживать киевский режим и предоставлять ему помощь.

Есть надежда, что сформируется баланс сил и мы получим больше поддержки. Если Конгресс сейчас заговорит о существенной финансовой поддержке или военной помощи, как это делает и демонстрирует сегодня Европа, то это будет позитивным фактором сказал Зеленский

Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Зеленский после промежуточных выборов в США будет наглее вести себя с президентом США Дональдом Трампом. Политик отметил, что американский лидер, вероятно, не будет наказывать главу киевского режима за это, поскольку не хочет усугублять конфликт с Демпартией США.