Зеленский считает, что Украина "недополучила" от США $16 млрд

Киев "недополучил" от Вашингтона $16 млрд, посетовал Зеленский Зеленский считает, что Украина "недополучила" от США $16 млрд

Москва5 ноя Вести.Украина "недополучила" от Соединенных Штатов 16 миллиардов долларов помощи, которую Вашингтон обещал Киеву, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с украинскими журналистами.

Зеленский считает, что киевский режим будет "бороться" за эти деньги, и пообещал, что "поработает" над новым пакетом помощи от Белого дома.

По прошлым договоренностям и по прошлым решениям $16 млрд были остановлены и не выданы сказал он

Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский обнаглеет и "отморозится" в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа после поражения республиканцев на промежуточных выборах в США.

Медведев отметил, что Трамп вряд ли накажет Зеленского за такое поведение, так как не хочет обострять отношения с демократами, которые поддерживают главу киевского режима.

Сам Зеленский позднее выразил надежду, что США увеличат помощь киевскому режиму после перестановок в Конгрессе США.