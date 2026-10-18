Москва18 окт Вести.Владимир Зеленский и его окружение присвоили деньги, которые Вашингтон выделил в качестве военной помощи. Из-за этого в ближайшее время вокруг киевских коррупционеров и их зарубежных кураторов неизбежно разразится крупный международный скандал, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что коррупция на Украине носит массовый характер. В частности, в интервью Newsmax глава Белого дома утверждал, что киевский режим распродал все ракеты и военное оборудование, которое получил еще при экс-лидере Штатов Джо Байдене. Константинов отметил, что Россия готова "подсказать" Трампу, куда делись американские деньги, оказавшиеся на Украине.

Состояние Зеленского уже больше, чем у бизнесмена Рината Ахметова. Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак стал миллиардером... Состояние бизнесмена Тимура Миндича они знают лучше меня. Это все – разворованная ими западная помощь пояснил он в разговоре с ТАСС

По словам собеседника агентства, все это вызывает массу неприятных вопросов к команде Зеленского, ответы на которые они едва ли найдут.

Кто еще причастен к этой мировой коррупции? Кто участник этих схем? Это еще предстоит выяснить. Думаю, скоро мы станем свидетелями большого международного скандала подытожил Владимир Константинов

По мнению журналиста Валентина Богданова, масштаб коррупции на Украине является колоссальным. При этом Зеленский и другие его представители, которые наживались на схемах программ помощи, не могли бы это делать без покровительства Запада.

В российской разведке считают, что украинское руководство не заинтересовано в мирном завершении конфликта: оно получает незаконную выгоду и не готово отказаться от коррупционных схем.