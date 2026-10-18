Глава крымского парламента заявил, что Зеленский сколотил на конфликте состояние Константинов: Зеленский сколотил на конфликте целое состояние

Москва18 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сколотил на конфликте на Украине и гибели украинцев целое состояние. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, Зеленский продолжает приумножать свои активы за счет попыток превратить Украину в анти-Россию, сообщает РИА Новости.

Зеленский стал невероятно богатым человеком, обогнав украинских олигархов и сколотив баснословное состояние на военном конфликте сказал Владимир Константинов

Глава крымского парламента подчеркнул, что Зеленский продолжает укоренение у власти нацистского режима.

По мнению журналиста Валентина Богданова, масштаб коррупции на Украине является колоссальным. При этом Зеленский и другие его представители, которые наживались на схемах программ помощи, не могли бы это делать без покровительства Запада.

По сведениям Национального антикоррупционного бюро Украины, с 2022 года бюджеты Украины на разных уровнях потеряли не менее 15,7 миллиарда долларов. Причем эти подсчеты учитывают лишь попавшие под юрисдикцию НАБУ преступления – взяточничество, незаконное обогащение или отмывание денег среди высокопоставленных лиц, злоупотребление властью, а также декларирование недостоверной информации.