Богданов: Запад покрывал коррупцию на Украине Журналист Богданов: чудовищная коррупция на Украине невозможна без Запада

Москва13 окт Вести.Масштаб коррупции на Украине является колоссальным, заявил журналист Валентин Богданов в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, эта коррупция не могла бы существовать в таких объемах, если бы не "крыша" Запада, в частности, американцев.

Понятно, что для многих возникла прямая угроза потери распиливания очень серьезных финансов, которые формировали эти уже сложившиеся потоки. Коррупция там беспредельная сказал он

Богданов подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский и другие представители, которые наживались на схемах программ помощи Украине, не могли бы это делать без покровительства Запада.