Москва13 октВести.Масштаб коррупции на Украине является колоссальным, заявил журналист Валентин Богданов в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
По его словам, эта коррупция не могла бы существовать в таких объемах, если бы не "крыша" Запада, в частности, американцев.
Понятно, что для многих возникла прямая угроза потери распиливания очень серьезных финансов, которые формировали эти уже сложившиеся потоки. Коррупция там беспредельнаясказал он
Богданов подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский и другие представители, которые наживались на схемах программ помощи Украине, не могли бы это делать без покровительства Запада.
Коррупция была бы невозможна на Украине без прямого покровительства. Потому что, сидя в Киеве, Зеленский и вся эта гоп-компания прекрасно понимали, что у них очень надежная "крыша". Причем эта "крыша" не в Европе, а в Вашингтонеотметил эксперт