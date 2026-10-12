Москва12 окт Вести.Против главы киевского режима Владимира Зеленского обязаны возбудить уголовные дела из-за коррупции на Украине. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Он обратил внимание на то, что Зеленский и его сообщники разворовали не только деньги из бюджета Украины, но и средства США.

Если администрация [президента США Дональда] Трампа признает Зеленского нелегитимным президентом, самозванцем, поскольку он уже третий год пересиживает полномочия, самозвано, так сказать, является президентом, то на него не действует президентский иммунитет. То есть он подлежит возбуждению уголовного дела, фактов там более чем достаточно сказал Азаров

Экс-премьер Украины напомнил про ближайших подельников Зеленского – бизнесмена Тимура Миндича и экс-руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

Заместитель главы администрации, министры, вице-премьеры, непосредственные друзья, тысячи записей телефонных разговоров этого Зеленского. Что еще надо для возбуждения уголовных дел и для ареста его? Ничего не надо. Только и всего – нужна политическая воля добавил Азаров

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что коррупционные органы Украины, деятельность которых контролируется в США, собрали большой объем компроматов на Зеленского.