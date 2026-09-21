В Германии обличили "касту олигархов", созданную Зеленским на Украине BZ: Зеленский создал на Украине новую "касту олигархов"

Москва21 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский создал на Украине новую, лояльную себе "касту олигархов", заявила газета Berliner Zeitung (BZ).

Журналисты обратили внимание, что меры Зеленского по якобы борьбе с олигархами, которые он предпринял в 2021 году, на самом деле были направлены лишь на борьбу с неугодными ему бизнесменами и политиками.

В то же время действия его сторонников все чаще становятся поводом для коррупционных скандалов, самыми громкими из которых стали обвинения в адрес бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича.

Укрепляется впечатление, что здесь возникла новая олигархическая каста из политиков и высокопоставленных чиновников, которая гораздо теснее связана с государством, чем традиционные олигархи говорится в публикации

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский и его окружение напрямую причастны к коррупционным схемам. Политик подчеркнул, что коррупция с 2014 года стала в стране повсеместным явлением.

Также Азаров отмечал, что Запад эта ситуация полностью устраивает, поскольку он может использовать киевский режим против России.