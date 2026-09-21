Москва21 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский создал на Украине новую, лояльную себе "касту олигархов", заявила газета Berliner Zeitung (BZ).
Журналисты обратили внимание, что меры Зеленского по якобы борьбе с олигархами, которые он предпринял в 2021 году, на самом деле были направлены лишь на борьбу с неугодными ему бизнесменами и политиками.
В то же время действия его сторонников все чаще становятся поводом для коррупционных скандалов, самыми громкими из которых стали обвинения в адрес бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича.
Укрепляется впечатление, что здесь возникла новая олигархическая каста из политиков и высокопоставленных чиновников, которая гораздо теснее связана с государством, чем традиционные олигархиговорится в публикации
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский и его окружение напрямую причастны к коррупционным схемам. Политик подчеркнул, что коррупция с 2014 года стала в стране повсеместным явлением.
Также Азаров отмечал, что Запад эта ситуация полностью устраивает, поскольку он может использовать киевский режим против России.