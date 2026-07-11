На Западе признали, что Зеленский использует санкции для устранения оппонентов BZ: санкции служат для Зеленского инструментом устранения оппонентов без суда

Москва11 июл Вести.Украинские санкции, которые изначально вводились против России, при главе киевского режима Владимире Зеленском превратились в механизм устранения оппонентов без суда и следствия. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Уточняется, что подобное применение рестрикций может обернуться для Зеленского юридическими последствиями.

Зеленский все чаще использует санкционные механизмы как политический инструмент для устранения оппонентов без суда и следствия отмечается в публикации

Издание предупреждает, что Зеленский может столкнуться с судебными исками за злоупотребление властью в том случае, если суды на Украине или Европейский суд по правам человека сочтут санкции незаконными.

В мае депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что финансист фигуранта дела о коррупции Тимура Миндича Александр Цукерман подал иск в суд против Зеленского об отмене введенных им санкций.