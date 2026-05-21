Москва21 маяВести.Финансист фигуранта дела о коррупции Тимура Миндича Александр Цукерман подал иск в суд против главы киевского режима Владимира Зеленского об отмене введенных им санкций. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
К публикации он прикрепил запись из судебной системы, из которой следует, что Цукерман требует признать указ Зеленского о введении санкций противоправным.
О,"Шугерман", он же Цукерман Шура тоже решил последовать примеру Миндича и подал иск. Говорит санкции плохиенаписал нардеп
Ранее Миндич подал судебный иск об отмене санкций, который должен рассмотреть Кассационный административный суд.
Между тем бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что глава киевского режима выстроил на Украине целую мафиозную структуру, при этом государственные органы стали для его окружения чем-то вроде "банкоматов". По ее словам, друзья Зеленского руководят украинским правительством и сказочно богатеют на этом.