Экс-депутат ФРГ Шмидт рассказал о кампании в СМИ против Зеленского и за Федорова Политик Шмидт: СМИ Германии раскручивают Федорова и тему коррупции на Украине

Москва20 авг Вести.Масштабная кампания против главы киевского режима Владимира Зеленского развернулась в немецкой прессе, бывшего украинского министра обороны Михаила Федорова стали "раскручивать" как его возможного преемника. Об этом рассказал ИС "Вести" бывший депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Начиная с сегодняшнего дня, немецкие газеты пестрят сообщениями о том, что на Украине коррупционный скандал, в который замешан сам Зеленский, и одновременно с этим раскручивают фигуру бывшего министра обороны Федорова, человека нового для немецкой публики - мол, это возможный преемник Зеленского. И вся эта история, конечно же, связана именно с цветущей коррупцией, которая на Украине цветет пышным цветом, и с тем, что Германия является главным спонсором Украины сообщил политик

По мнению Шмидта, германским политикам могли надоесть постоянные финансовые требования, предъявляемые Зеленским Евросоюзу.

Не так давно Европейский союз одобрил 90 миллиардов для Украины, уже без какого-либо контроля внутри страны - и буквально через считаные недели Зеленский начал требовать новых денежных вливаний. Здесь в Германии кошелек не бездонный, нам приходится самим занимать в долг, чтобы давать деньги Украине. И поэтому рассматривается, видимо, возможность смены Зеленского на человека, который обещает бороться - как минимум на словах - с коррупцией рассказал Шмидт

Накануне немецкая газета Berliner Zeitung написала, что Зеленский должен уйти по своей воле, пока его не заставили это сделать. Ранее Австрийская партия свободы потребовала от правительства страны полностью прекратить любые выплаты Украине и расследовать, куда на самом деле пошли перечисленные ранее Киеву австрийские средства.