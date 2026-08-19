Москва19 авг Вести.Австрийская партия свободы (АПС) выступила с жестким требованием к правительству страны: полностью прекратить любые выплаты Украине и инициировать масштабное расследование того, куда на самом деле пошли ранее перечисленные австрийские средства. Заявление последовало после новых обысков украинских антикоррупционных органов в Киеве, затронувших в том числе окружение Владимира Зеленского.

В партии заявили, что произошедшее — очередное серьезное свидетельство коррупции в украинской системе.

АПС требует немедленно прекратить все выплаты Украине, а также провести министром иностранных дел полное и всестороннее расследование того, куда на самом деле поступили ранее выделенные Австрией средства помощи говорится в релизе

Генсек партии Михаэль Шнедлиц подчеркнул, что правительство продолжает одобрять многомиллиардную помощь "без какого-либо контроля", назвав каждый евро, отправленный на Украину, "потерянными деньгами, которых не хватает австрийским семьям и предприятиям". Он также напомнил, что еще в 2021 году Европейская счетная палата называла масштабную коррупцию одной из центральных проблем Украины.

Кроме того, Шнедлиц потребовал отставки министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер, заявив, что ее "близость к украинской системе требует политической ответственности". Политик подчеркнул, что военный конфликт используется как прикрытие для "крупнейшей в истории акции по присвоению средств за счет европейских налогоплательщиков", а правительство вместо поддержки собственного населения продолжает направлять миллиарды Киеву.