Москва21 июн Вести.Премьер-министр Баварии и председатель входящей в правящую коалицию Германии партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер выступил с инициативой о прекращении выплат социального пособия по безработице украинским беженцам.

По его словам, необходимо продумать механизмы сокращения государственных субсидий, чтобы изыскать средства для финансирования предстоящей налоговой реформы. В этом контексте он упомянул систему Bürgergeld, подчеркнув, что правовая база должна быть скорректирована таким образом, чтобы украинские беженцы более не могли получать данное пособие.

Помимо этого, баварский премьер в интервью немецкому изданию Bild акцентировал внимание на важности увеличения числа депортаций мигрантов и создания условий, способствующих их добровольному возвращению на родину.

По мнению Зедера, такие меры необходимы для дальнейшей оптимизации государственных расходов.

Ранее сообщалось, что массовый приток мигрантов с Украины повлиял на распространение ВИЧ-инфекции в Польше.