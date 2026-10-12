Экс-депутат Рады объяснил, чем Трамп может надавить на Зеленского Экс-нардеп Килинкаров: Трамп может раскрыть компромат на Зеленского

Москва12 окт Вести.Антикоррупционные органы Украины, деятельность которых курируют США, собрали большой объем компрометирующих материалов на главу киевского режима Владимира Зеленского, рассказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, Вашингтон может дать согласие на публикацию этих данных, чтобы подтолкнуть Киев к завершению конфликта с Москвой.

У антикоррупционных органов Украины, которые курирует Вашингтон, на Зеленского тонны компромата сказал он

Эксперт отметил, что если подобные материалы есть на бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака, экс-замглавы офиса Анну Скороход и других высокопоставленных чиновников, то, по его мнению, компромат должен быть и на самого Зеленского, поскольку эти люди, как утверждает собеседник издания, работали на него в рамках коррупционных схем. Килинкаров полагает, что именно эти материалы может использовать президент США Дональд Трамп.

При этом, по мнению бывшего депутата, главной целью Трампа будет не столько отстранение Зеленского от власти. Килинкаров считает, что таким образом Белый дом может усилить борьбу с Демократической партией США после ноябрьских выборов.

Он заявил, что при бывшем президенте США Джо Байдене демократы, по его версии, активно наживались на помощи Украине, которая стала крупным источником коррупционных доходов. Килинкаров полагает, что Трамп может использовать эту тему как серьезный аргумент во внутриполитическом противостоянии. По его словам, компрометируя демократов, Трамп одновременно окончательно скомпрометирует и Зеленского, после чего его придется отстранять от должности.