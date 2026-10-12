Москва12 окт Вести.Идея антитрамповской коалиции в Европе заключается в том, чтобы всеми силами добиться проигрыша республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Это позволит вернуть отношения США и Европы на тот уровень, в каком они были при Джо Байдене. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести".

По его словам, главный представитель антитрамповской коалиции - глава киевского режима. То, что не могут сказать европейцы Дональду Трампу, озвучивает Владимир Зеленский.

Их гениальная идея заключается в том, что надо сделать все для того, чтобы на промежуточных выборах республиканцы проиграли, и контроль, по крайней мере над нижней палатой, перешел демократам. По их предположениям, это позволит в какой-то степени вернуться на круги своя к той ситуации, которая была до прихода Дональда Трампа, и к взаимоотношениям между Европой и Соединенными Штатами Америки в период Байдена сказал Спиридон Килинкаров

Однако этот план может сыграть злую шутку с Зеленским, считает экс-депутат Рады, так как у республиканцев еще есть рычаги давления на Киев за счет возобновления коррупционного кризиса на Украине.

Я думаю, козырные карты в отношении украинской коррупции еще не разыграны. Все еще впереди. И по завершении промежуточных выборов начнется самое интересное отметил Килинкаров

Он отметил, что в противостоянии между республиканцами и демократами Украина снова может стать фактором их внутренней политики со всеми вытекающими для Зеленского последствиями.