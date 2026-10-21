Килинкаров заявил, что обыски в Нацбанке Украины могут угрожать Зеленскому

Экс-депутат Рады заявил об угрозе для Зеленского из-за обысков у Пышного Килинкаров заявил, что обыски в Нацбанке Украины могут угрожать Зеленскому

Москва21 окт Вести.Обыски по адресам, связанным с главой Национального банка Украины Андреем Пышным, могут создать риски для Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с "Абзацем" высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

В среду Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели следственные действия по адресам, связанным с Андреем Пышным.

По словам бывшего нардепа, в случае уголовного преследования Пышный может согласиться на сотрудничество со следствием. В таком случае он может рассказать о причастности высокопоставленных украинских чиновников к коррупционным схемам.

Это больше всего пугает украинских правителей типа Зеленского, потому что любая сделка со следствием – это прямой путь к высшему руководству мафиозной структуры сказал Килинкаров

Он подчеркнул, что пока глава киевского режима использует свое положение для защиты от преследования. При этом, добавил Килинкаров, после утраты неприкосновенности Зеленский может столкнуться с собранными следствием материалами и блокировкой зарубежных активов.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Зеленский сколотил на украинском конфликте и гибели своих граждан целое состояние.