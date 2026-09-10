Эксперт оценил влияние расследований НАБУ и САП на Зеленского Эксперт Денисов: расследования НАБУ и САП бьют по Зеленскому

Москва10 сен Вести.Расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) наносят удар по главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

По его мнению, сотрудники этих ведомств работают неохотно, но даже при таком подходе "все равно кого-то задерживают".

Расследования НАБУ и САП, безусловно, бьют по Зеленскому, но это не означает целенаправленной работы против него. Дело в том, что Украина всегда была крайне коррумпированным государством, поэтому, кого ни арестовывай, по цепочке в любом случае дойдешь до самых высших чинов сказал Денисов

Ранее стало известно, что НАБУ взяло под следствие более 60 депутатов Верховной рады.