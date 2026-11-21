Давление антикоррупционных служб на Зеленского достигло пика, считают на Украине На Украине допустили потерю Зеленским власти из-за расследований НАБУ

Москва21 ноя Вести.Давление со стороны украинских антикоррупционных структур может привести к ослаблению власти главы киевского режима Владимира Зеленского и утрате им контроля над страной. Об этом пишут украинские СМИ.

По оценке журналистов, дальнейшее развитие событий может обернуться для Зеленского серьезными последствиями. Уголовные дела, находящиеся в ведении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), способны постепенно подорвать его властную вертикаль.

Для него инерционное развитие событий не сулит ничего хорошего. Рано или поздно под грузом уголовных дел НАБУ его вертикаль власти окажется полностью расшатанной, и он потеряет де-факто власть в стране. А возможно, и де-юре, если антикоррупционные органы решат обнародовать материалы дел непосредственно против него говорится в материале

В тексте также утверждается, что антикоррупционные органы могут располагать компрометирующими сведениями о ближайших соратниках Зеленского – главе его офиса Кирилле Буданове (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и руководителе парламентской фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии.

При этом у главы киевского режима нет действенных механизмов, позволяющих ограничить работу НАБУ, уточнили авторы.

Ранее автор ИС "Вести" Евгений Попов отметил, что на Украине ведется вооруженная борьба ведомств за "черную кассу". Она протекает с оружием в руках.