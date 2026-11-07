В Германии Зеленскому предрекли тюрьму после отставки IntelliNews: Зеленский рискует попасть в тюрьму после отставки

Москва7 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский с большой вероятностью окажется в тюрьме после отставки из-за скандалов с коррупцией. Об этом пишет немецкое издание IntelliNews.

В публикации отмечается, что спектакль, разыгрываемый Зеленским на протяжении четырех лет, начал рушиться. На это в том числе повлияло обнародование Национальным антикоррупционным бюро итогов досудебного расследования масштабных коррупционных скандалов на Украине.

Скандал ошеломляет масштабом: это уже не отдельная афера, а часть системы. Все на Банковой теперь под подозрением. И весьма велика вероятность, что Зеленский отправится за решетку, едва покинет должность следует из материала

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отметила, что политические круги Европы начали избавляться от иллюзий по украинскому конфликту.