Журналист: на Украине идет война ведомств за "черную кассу" Журналист Попов: на Украине идет война ведомств за "черную кассу"

Москва15 ноя Вести.На Украине ведется вооруженная борьба ведомств за "черную кассу", указывает автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Он напомнил, что в начале сентября в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками силовых структур. Однако до суда это дело не дошло.

Война ведомств за украинскую "черную кассу" давно идет с оружием в руках. Второго сентября в центре Киева сотрудники СБУ устроили перестрелку со спецназом Главного управления разведки. Один человек погиб, еще двое ранены. Не поделили прибыль от колл-центров. Никто не арестован. Дело о стрельбе замяли сказал Попов

При этом разбирательства в отношении тех, кто покрывал мошеннические колл-центры, было продолжено. Так, 4 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали фигуранта дела "Карфаген" генерала Службы безопасности Украины Сергея Дуку.

Генерал Дука годами покрывал мошенников - забирал дела из полиции, если вдруг их думали возбуждать, предупреждал банду о запросах на обыски от европейских специальных служб. 4 ноября, когда спецназ НАБУ штурмом брал особняк, охрана два часа держала круговую оборону. Хозяин дома в этот момент крушил топором телефоны и серверы, уничтожая улики рассказал Попов

По версии следствия, он и другие фигуранты обеспечивали прикрытие и систематическую передачу взяток для работы мошеннических колл-центров, наркоторговли и другого нелегального бизнеса.

Высший антикоррупционный суд Украины сообщил, что арестовал Дуку на два месяца с правом внесения залога. Впоследствии за него был внесен залог в размере $1,4 млн.

Показателен финал этой истории. У ворот изолятора генералу Дуке вернули табельный пистолет. Фигурант дела о наркокартеле остается на службе в СБУ. Зеленский молчит. Дука - его креатура заметил журналист

На прошлой неделе в рамках расследования НАБУ прошло более 70 одновременных обысков по всей Украине - в полиции, СБУ, прокуратуре, судах и пунктах обмена валют.