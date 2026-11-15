Москва15 нояВести.Операция национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) "Карфаген", затронувшая сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), используется США как рычаг давления на Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
СБУ – единственная структура, подчиняющаяся напрямую Зеленскому, а глава службы Александр Поклад является доверенным лицом главы киевского режима, отметил эксперт.
Я думаю, что это спланированная операция, удар по СБУ, поскольку СБУ, в принципе, в руках Зеленского остался, наверное, единственный такой весомый козырь для влияния на внутриполитическую жизнь странысказал Прозоров
Он полагает, что Зеленский "стал позволять себе очень много лишнего" в общении с американцами, а НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) находятся под контролем США, которые и оказывают давление на Зеленского через его доверенных лиц. При этом самого главу киевского режима пока не трогают, поскольку он по-прежнему необходим западным игрокам. Однако, отметил Прозоров, у Зеленского последовательно забирают финансовые потоки от теневой деятельности СБУ и силовую поддержку.
4 ноября НАБУ сообщило о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген". По данным ведомства, ее участники давали взятки правоохранителям за покровительство мошенническим колл-центрам, наркоторговле и фальшивомонетничеству. К незаконной деятельности, как утверждает НАБУ, причастны сотрудники СБУ, полиции и офиса генерального прокурора Украины.