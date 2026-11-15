Экс-подполковник СБУ назвал операцию "Карфаген" давлением на Зеленского Прозоров: США используют операцию против СБУ как рычаг давления на Зеленского

Москва15 ноя Вести.Операция национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) "Карфаген", затронувшая сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), используется США как рычаг давления на Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

СБУ – единственная структура, подчиняющаяся напрямую Зеленскому, а глава службы Александр Поклад является доверенным лицом главы киевского режима, отметил эксперт.

Я думаю, что это спланированная операция, удар по СБУ, поскольку СБУ, в принципе, в руках Зеленского остался, наверное, единственный такой весомый козырь для влияния на внутриполитическую жизнь страны сказал Прозоров

Он полагает, что Зеленский "стал позволять себе очень много лишнего" в общении с американцами, а НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) находятся под контролем США, которые и оказывают давление на Зеленского через его доверенных лиц. При этом самого главу киевского режима пока не трогают, поскольку он по-прежнему необходим западным игрокам. Однако, отметил Прозоров, у Зеленского последовательно забирают финансовые потоки от теневой деятельности СБУ и силовую поддержку.

4 ноября НАБУ сообщило о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген". По данным ведомства, ее участники давали взятки правоохранителям за покровительство мошенническим колл-центрам, наркоторговле и фальшивомонетничеству. К незаконной деятельности, как утверждает НАБУ, причастны сотрудники СБУ, полиции и офиса генерального прокурора Украины.