Москва5 сен Вести.В Службе безопасности Украины (СБУ) за временно исполняющим обязанности руководителя Александром Покладом закрепилось прозвище "душитель" из-за его участия в жестоких пытках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад компании Molfar Intelligence Institute.

Уточняется, что еще в 2017 году Поклад долго пытал похищенного Павла Заярнюка удушением, электрошоком и другими способами.

Они выбивали показания о подготовке вооруженного переворота с целью захвата власти, а также убийства высших политических деятелей Украины отмечается в сообщении

Подчеркивается, что Поклад не раз принимал личное участие в пытках с похищением, удушением, избиениями и прочим.

Четвертого сентября посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что противостояние СБУ и Главного управления разведки (ГУР) берет начало в 2022 году, когда СБУ убили разведчика и переговорщика Дениса Киреева. По некоторым данным, операцией руководил Поклад.