Москва4 ноя Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело против Службы безопасности Украины (СБУ) операцию, которая стала ударом по главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявили украинские журналисты.

Они напомнили, что представители НАБУ провели обыски у ряда высокопоставленных сотрудников СБУ по делу "Карфаген". В рамках этого дела НАБУ расследует связи СБУ с мошенническими кол-центрами на Украине и другими преступными схемами.

По мнению украинских СМИ, власть Зеленского над силовиками опирается на два столпа - СБУ и офис генпрокурора Украины, поэтому НАБУ атакует их, чтобы лишить Зеленского контроля над страной и передать его Западу.

Нынешняя атака НАБУ на СБУ была давно ожидаема и является логичным продолжением "наезда" на офис генпрокурора в рамках все того же дела "Карфаген". Основная цель - "закошмарить" силовые структуры, все еще подчиняющиеся … Зеленскому говорится в публикации

Ранее у детективов НАБУ возник конфликт с сотрудниками СБУ при проведении одного из обысков. Представители СБУ пытались не допустить следственную группу к месту проведения следственных действий, а также угрожали им оружием.