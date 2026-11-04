Москва4 ноя Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках операции "Карфаген" задержало первого замначальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности (СБУ) генерала Сергея Дуку. Об этом пишут украинские СМИ.

Уточняется, что антикоррупционное расследование установило связь задержанного с другими фигурантами дела сети мошеннических кол-центров и легализации незаконного бизнеса на Украине.

Ранее сообщалось, что один из сотрудников СБУ угрожал детективам Национального антикоррупционного бюро Украины огнестрельным оружием, пытаясь помешать проведению обыска.