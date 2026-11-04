Почти три тыс. человек были вовлечены в работу колл-центов мошенников на Украине

НАБУ раскрыло число "сотрудников" мошеннических колл-центров на Украине Почти три тыс. человек были вовлечены в работу колл-центов мошенников на Украине

Москва4 ноя Вести.Сеть мошеннических колл-центров на Украине вовлекала около 2,7 тыс. человек в качестве постоянных "сотрудников", сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Уточняется, что деятельность злоумышленников происходила на базе не менее 52 офисов.

Участники организации координировали деятельность как минимум 52 колл-центров. В этих офисах работало как минимум 2700 человек сообщает НАБУ в YouTube-канале

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках операции "Карфаген" задержало первого замначальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности (СБУ) генерала Сергея Дуку.