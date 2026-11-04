Москва4 нояВести.Сеть мошеннических колл-центров на Украине вовлекала около 2,7 тыс. человек в качестве постоянных "сотрудников", сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Уточняется, что деятельность злоумышленников происходила на базе не менее 52 офисов.
Участники организации координировали деятельность как минимум 52 колл-центров. В этих офисах работало как минимум 2700 человексообщает НАБУ в YouTube-канале
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках операции "Карфаген" задержало первого замначальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности (СБУ) генерала Сергея Дуку.