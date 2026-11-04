Сотрудник СБУ угрожал детективам НАБУ оружием во время обыска НАБУ: сотрудник СБУ угрожал оружием детективам бюро

Москва4 ноя Вести.Один из сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) угрожал детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) огнестрельным оружием, пытаясь помешать проведению обыска. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram.

По данным ведомства, детективы прибыли для исполнения постановления Высшего антикоррупционного суда Украины о проведении следственных мероприятий. Однако чиновник СБУ отказался допускать их к месту обыска и достал оружие.

Кроме того, на место прибыли спецназовцы СБУ. В НАБУ назвали действия сотрудников службы недопустимыми, отметив, что они препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов.