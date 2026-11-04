Москва4 нояВести.Один из сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) угрожал детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) огнестрельным оружием, пытаясь помешать проведению обыска. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram.
По данным ведомства, детективы прибыли для исполнения постановления Высшего антикоррупционного суда Украины о проведении следственных мероприятий. Однако чиновник СБУ отказался допускать их к месту обыска и достал оружие.
Кроме того, на место прибыли спецназовцы СБУ. В НАБУ назвали действия сотрудников службы недопустимыми, отметив, что они препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов.