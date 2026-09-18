Прозоров: в Киеве можно говорить о двоевластии после действий НАБУ и САП

Эксперт Прозоров указал на двоевластие в Киеве из-за действий НАБУ и САП Прозоров: в Киеве можно говорить о двоевластии после действий НАБУ и САП

Москва18 сен Вести.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) стали полюсом силы в Киеве, после их действий можно говорить о двоевластии в стране, заявил в интервью ИС "Вести" бывший сотрудник СБУ, основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров.

Он обратил внимание, что НАБУ и САП изначально создавались как альтернативная ветка правоохранительной системы, фактически независимая от украинской власти.

Сейчас на НАБУ и САП демонстрируют, что они реальный полюс силы в Киеве, и они могут себе позволить выбивать ближайших людей из окружения Зеленского, в принципе, лишая его реальных рычагов власти. Поэтому можно говорить о том, что двоевластие в стране действительно есть отметил Прозоров

Ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко покинул Украину на фоне нового антикоррупционного расследования. Он сообщил, что подготовил директору НАБУ Семену Кривоносу обвинение в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении, порекомендовав ему и главе САП Александру Клименко уйти в отставку.

По словам руководителя Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, Запад начал демонтаж киевского режима под руководством Владимира Зеленского, именно в этом контексте следует рассматривать противостояние генпрокуратуры Украины с НАБУ и САП.