Кровавый перформанс: экс-сотрудник СБУ ждет провокации Киева с множеством жертв Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Киеву нужна эскалация, он может пойти на провокацию

Москва16 окт Вести.Киеву нужна эскалация, поэтому стоит ждать провокации, когда якобы российскую ракету найдут на гражданском объекте. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), основатель проекта UkrLeaks Василий Прозоров.

Он подчеркнул, что Зеленский играет на повышение ставок, поэтому он хочет, чтобы российская армия ударила в ответ на украинскую атаку.

Причем, я думаю, что даже если мы ударим по военным объектам или по энергетической структуре, то обломки какого-нибудь нашего "Искандера" или "Молнии" найдут в разорванном детском саду или школе с огромным количеством жертв и выдадут это за наш удар, как ответ украинский удар… Я ожидаю серьезной провокации с большим количеством жертв среди мирного населения на Украине сказал Прозоров

Экс-сотрудник СБУ также рассказал о "борьбе кукловодов" за контроль за Украиной. По его словам, определенные структуры на Западе стоят за представителями киевской власти. При этом среди так называемых кукловодов есть те, кто считает, что главу киевского режима Владимира Зеленского стоит сместить.