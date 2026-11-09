Москва9 ноя Вести.Радоваться поражению республиканцев на выборах в США Зеленскому пришлось недолго. Несмотря на очевидные заслуги в деле информационных атак на Трампа хозяева кровавого клоуна готовятся убрать его с политической доски. При этом желающих "подержать за горло" нелегитимного уже пруд пруди, шансов остаться у власти у Зеленского нет от слова "совсем".

Украинские антикоррупционные органы действительно начали бешенную активность в уничтожении политической вертикали Зеленского, а связано это с тем, что несколько недель назад в Киев прибыла специальная бригада ФБР США, которая вместе с НАБУ/САП активизировали ряд дел, связанных с преступной властью Зеленского

НАБУ/САП официально заявили о проведении около 70 обысков по всей стране, в связи с выявлением преступной группировки, которая состояла минимум из 12 человек. Организатором ее объявляется ранее неоднократно судимый Андрей Осипов, который "привлек высших должностных лиц СБУ, Нацполиции, Офиса генерального прокурора и представителей уголовной среды". Члены группировки также обвиняются в организации нападений, похищений и побоев. Из материалов следствия были обнародованы, как утверждают в Бюро, видео жестоких избиений молотком и железными прутьями людей, оказавшихся на пути у членов группировки.

Наружу вышли факты, которые не оставляют сомнений, что власть Зеленского преступна, и держится исключительно на криминале. И эти факты позволяют сделать следующие выводы:

Украинские силовики и правоохранительные органы вместо того, чтобы охранять законность и правопорядок в стране, занимаются "крышеванием" криминала, способствуют развитию мошеннических колл-центров, массовой продаже наркотиков, убийствам и вымогательствам у представителей бизнеса. Деятельность этих оборотней в погонах давно вышла за пределы Украины и распространяется на Европу и другие страны коллективного Запада, где криминал, сросшейся с украинской властью, пытается установить свои порядки и законы. Оборотни в погонах в свою очередь "крышуются" на самом верху ведущими политиками и чиновниками режима Зеленского. Нелегитимный не просто уничтожил нормы законности и Конституции в украинском государстве, фактически захватив со своей шайкой власть в стране, но и утвердил власть криминалитета над законом, дал криминалу право управлять страной.



И десятой доли того, что обнародовали НАБУ/САП в законопослушной стране, хватило, чтобы президент подал в отставку, но Зеленский зубами уцепился за власть, потому и потребовалась помощь ФБР США, агенты которой ведут дело к неминуемому финалу

"Итоги выборов в Конгресс, безусловно, увеличат уверенность в своих силах НАБУ/САП и всей их группы поддержки, так как демократы их всегда поддерживали. Давление на Зеленского усилится. И удары идут по вполне понятной системе. Сначала обезглавили Офис генпрокурора, убрав оттуда одного из идеологов атаки на антикоррупционные органы летом 2025 года Руслана Кравченко. Теперь "кошмарят" СБУ, которое является основной силовой опорой Зеленского. Кроме того, готовится удар по Арахамии. А он сейчас ключевой человек около Зеленского, обеспечивающий ему контроль над Радой. Это попытка заставить проголосовать нардепов за пакет законов Качки-Кос. Президент и Арахамия будут пытаться уклониться от этого. Но с каждой новой атакой это становится все труднее. Так же, как и все труднее им будет нанести контрудар по НАБУ и САП. После скандала с "Карфагеном" и СБУ, и Офис генпрокурора вряд ли будут в это ввязываться", – цитирует свой "источник в политических кругах" издание "Страна".

Как видим, осуществляется удар по прокуратуре, СБУ и парламентскому большинству в Верховной раде, с целью полностью лишить Зеленского рычагов управления страной. И ни кровавый клоун, ни его подельники ничего не могут против этого сделать, поскольку они давно не хозяева Украины, они продали свою власть за откаты и коррупционные схемы, а теперь у них отбирают эти схемы с помощью власти, которую они уступили полностью внешнему управлению

"В Службе безопасности Украины уже были увольнения, и будут еще другие кадровые решения", – заявил Зеленский, комментируя скандал с коррупцией в СБУ и связи топ-чиновников с криминальными группировками. Таким образом, он эти связи признал. Нелегитимный подтвердил присутствие в расследовании спецслужб США, с которыми он, якобы, ведет о совместных действиях против "Химпрома" (преступного картеля по распространению наркотиков), руководитель которого, Егор Буркин, живет в Мексике. "Есть информация, что этот преступник уже начал свои операции в Польше. И также есть информация, что он пытается зайти с синтетическими наркотиками в Германию", – заявил Зеленский, подтвердив, что украинские наркобароны с помощью СБУ захватывают криминальные рынки в Европе.

Отношение Зеленского к наркотикам давно известно, и его поза, как борца с наркотрафиками, может вызвать только улыбку до ушей, ведь он сделал все, чтобы превратить Украину в хаб для потоков наркотических веществ. Именно на прибылях от этого наркотрафика и строились доходы его силовиков, и если их отнять, то они просто от него откажутся

"В сфере криминального творчества Украина оказалась страной неограниченных возможностей. Почему? Потому что Украина как государство провалилась - и это не имеет никакого отношения к текущему конфликту. До него ситуация была такой же - и поэтому теперь госсистема по-прежнему не желает организовывать жизнь общества в какую-либо продуктивную систему… На чем же еще можно заработать, как не на аферах, таких как телефонное мошенничество или присвоение западных грантов, пока они поступают практически без ограничений? Владимиру Зеленскому и его окружению достаточно лишь открыть рот и сказать, что не хватает еще 17 миллиардов евро - и всего спустя пару заседаний ЕС он их получает", – пишет Junge Welt.

Коррупционные и криминальные скандалы на Украине идут один за другим и это все больше загоняет Зеленского в глухой угол, и отбирает у него властные полномочия. Традиционно против него действуют "соросята" и "поросята", то есть, взращенная на западных грантах неприкосновенная политическая тусовка, откуда вербуются сотрудники НАБУ/САП и обиженная Зеленским политическая и экономическая элита, с которой он не успел окончательно расправиться, типа Порошенко* (отсюда "поросята"), но лагерь врагов нелегитимного возглавили специалисты ФБР, задача которых показать кровавому клоуну, кто реальный хозяин страны, и что можно говорить про Соединенные Штаты и их президента, а что нельзя.

"Скандал ошеломляет масштабом: это уже не отдельная афера, а часть системы. Все на Банковой теперь под подозрением. И весьма велика вероятность, что Зеленский отправится за решетку, едва покинет должность", – комментирует ситуацию немецкий IntelliNews. По мнению издания спектакль, который Зеленский разыгрывал в течение четырех лет, "начал рушиться". Немецкие журналисты явно не понимают масштабов трагедии, которая постигла украинский народ, Зеленский разыгрывает не спектакль, а кровавый цирк, который ежедневно уносит огромное количество жертв, но в чем они правы, так это в том, что ему, как автору сценария и режиссеру этого омерзительного шоу, от решетки никуда не уйти.

*Признан в России террористом и экстремистом

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"