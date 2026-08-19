Медведчук: Зеленского лишают власти, потому что он больше не делится с Западом

У Зеленского забирают власть, поскольку он перестал делиться с Западом Медведчук: Зеленского лишают власти, потому что он больше не делится с Западом

Москва19 авг Вести.Картонный майдан, как и следовало ожидать, не расходится.

На Украине второй месяц не стихают протесты против отставки главы Минобороны Михаила Федорова. "Мы будем стоять до конца", — говорят участники акций истерит Deutsche Welle (признано в РФ СМИ-иноагентом)

Федоров уже объявил себя спасителем нации, заявляя, что после его отставки у украинцев якобы "забрали надежду". Как не вспомнить Ющенко, которого объявили политическим мессией, а потом оказалось, что он два пальца не в состоянии свести. Но разве ничтожность "мессий" останавливала хоть какой-то майдан, тем более, и это главное, его организаторов?

Федоров обещает не просто закончить войну, он обещает ее выиграть, то есть он обещает именно то, что пятый год обещает Зеленский, создавая ему политическую ловушку.

В итоге постепенно выстраивается очень удобная политическая история. Федоров пришел менять систему, система начала сопротивляться, реформатора убрали, люди вышли протестовать, а вместе с ним у страны отняли и надежду. До полноценного Трампа 2.0 теперь не хватает разве что кепок "Make Міноборони Great Again". Потому что одно дело — рассказывать о результатах своей работы, а другое — фактически отождествлять собственное пребывание во власти с надеждой целой страны рассуждает УНИАН

"Федоровцы", костяк которых составляют патронируемые Европой грантовые круги, близкие к ним СМИ и политики, наносят информудары по ближайшему окружению Зеленского. Во-первых, продвигается тема, что главной причиной увольнения экс-министра стало желание Зеленского и близких к нему компаний (в частности — FirePoint) коррупционным образом "освоить" огромный оборонный бюджет, при том, что Федоров, по данной версии, этому противился. Во-вторых, пошли угрозы в адрес одного из ключевых представителей команды президента Давида Арахамии, которого группа поддержки Федорова обвиняет в том, что он был главным идеологом и организатором его отставки через смену правительства пишет "Политика страны"

Да, игра экс-министра обороны примитивна и предсказуема, но есть ли чем ответить Зеленскому? Например, на фоне того, что Россия перехватывает уже почти все украинские крылатые ракеты "Фламинго", о чем пишет немецкое издание Focus. Издание отмечает, что за последние недели только одна или две ракеты FP-5 достигли своих целей из 11 запущенных.

По данным французской газеты L'Indépendant, в результате украинские атаки на важные промышленные предприятия в России застопорились. С июля использование А-50У изменило ситуацию. Машины кружат высоко над российской территорией и обнаруживают цели гораздо раньше, чем радары на земле пишет издание

Таким образом, западная пресса фиксирует провал стратегии давления на Россию с помощью дальнобойных ракет. Но, к сожалению, подобные публикации ведут не к поиску мирного разрешения украинского конфликта, а к поиску очередного популиста, который сменит старого и изолгавшегося. По такому же принципу нарастил себе президентский рейтинг Залужный, который активно критиковал "контрнаступ 2023 года", в котором сам же принимал участие; так почему бы Федорову не поступать таким же образом?

В связи с этим НАБУ готовит первое подозрение Арахамии и второе подозрение Ермаку. По данным "Зеркала недели", сейчас проводятся экспертизы предметов, изъятых во время обыска у помощника главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии — Тараса Мельничука, в том числе исследуются биологические следы. Издание полагает, что речь идет о теневых зарплатах депутатов в конвертах.

В отношении Ермака, по данным источников, активно идет расследование по факту незаконного обогащения; основной акцент сделан на экспертизах предметов, изъятых во время обыска в одной из квартир Миндича. Исследуются оставленные на них биологические следы, в том числе ДНК.

В ответ Зеленский и и. о. главы СБУ Поклад готовят удар по антикоррупционным органам, используя показания осужденного за госизмену экс-нардепа Христенко, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники. ZN пишет, что Зеленский специально выводил Поклада в руководство СБУ, чтобы нанести удар по САП, НАБУ, активистам, журналистам и оппозиции. В частности, для этого из СБУ убирали Малюка, для этого Хмару перевели в Минобороны.

После увольнения популярного министра обороны Михаила Федорова Владимир Зеленский в итоге сумел удержать ситуацию под контролем, но ослабил свои позиции пишет Le Monde

Вопрос только: надолго ли удержал?

Цена вопроса, за который стоит картонный майдан, — огромные деньги оборонного бюджета, который финансируется Европой. И вся пикантность момента состоит в том, что за европейские деньги воюют украинские коррупционеры и американские фирмы, которые представляет Федоров. Коррупционеры Зеленского намного более уязвимы, поскольку американские фирмы имеют огромное лобби в Европе и там тоже присасываются к оборонным бюджетам, которые благодаря Трампу растут как на дрожжах. Так что у Банковой шансов нет.

Никакие кадровые решения сами по себе не изменят основополагающих структур, которые и вызвали политический кризис. Гражданский контроль над вооруженными силами по-прежнему вызывает споры. Между тем, сама система позволяет военному руководству обходить министров и порождает конфликты, а боевые действия мешают реформам, которые могли бы изменить ситуацию пишет Asia Times

Таким образом, западные кукловоды объявили борьбу Зеленского и Федорова за бюджеты структурным кризисом и требуют надеть на кровавого клоуна намордник, который призван уменьшить количество украденных его командой средств. А это уже приговор Зеленскому. Получается, что он плохо следит за армией и ему нужен помощник в виде Федорова.

Хорошо видно, что никто за целесообразностью бессмысленных военных действий следить не собирается, следить хотят за деньгами, которые получает Зеленский, а это значит, что нелегитимный доверие Запада потерял и ему срочно ищут замену. И эта замена будет способна только направлять денежные потоки из одних карманов в другие. Поэтому картонный майдан обнажил неоспоримый факт: для Европы украинский конфликт — одна огромная коррупционная афера и ничего более.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"