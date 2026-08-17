Focus: ВС РФ перехватывают почти все украинские ракеты "Фламинго"

На Западе признали, что РФ стала перехватывать почти все ракеты ВСУ "Фламинго" Focus: ВС РФ перехватывают почти все украинские ракеты "Фламинго"

Москва17 авг Вести.Российские военнослужащие перехватывают почти все крылатые ракеты FP-5 ("Фламинго") Украины, которые применяются для ударов вглубь российской территории. Об этом пишет немецкое издание Focus.

Кроме того, по данным французской газеты L'Indépendant, ключевую роль в успешных перехватах украинских ракет играют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

Анализ показывает, что Россия сбила десять из одиннадцати ракет "Фламинго", запущенных с 1 июля отмечается в публикации

15 августа сообщалось, что российские средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили 17 ракет "Фламинго" ВСУ в зоне проведения спецоперации.