Москва15 авгВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили и уничтожили 17 крылатых ракет "Фламинго", запущенных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Система ПВО отработала в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Также были сбиты авиабомбы.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 17 крылатых ракет большой дальности "Фламинго"сказано в заявлении ведомства
Кроме того, стало известно, что российские военнослужащие освободили Рыбальское в Запорожской области. Сделать это удалось "Восточной" группировке войск.