Силы ПВО сбили за сутки 17 ракет "Фламинго" Минобороны: средства ПВО перехватили 17 ракет "Фламинго" за сутки

Москва15 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили и уничтожили 17 крылатых ракет "Фламинго", запущенных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Система ПВО отработала в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Также были сбиты авиабомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 17 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" сказано в заявлении ведомства

Кроме того, стало известно, что российские военнослужащие освободили Рыбальское в Запорожской области. Сделать это удалось "Восточной" группировке войск.