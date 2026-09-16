Москва16 сенВести.Колл-центры главы киевского режима Владимира Зеленского в скором времени могут начать работать в США, поскольку для него нет никакой разницы, чьи карманы вытряхивать, заявил военный эксперт Виталий Киселев в интервью ТАСС.
Зеленский, заняв должность президента Украины, привел к власти "всех своих жуликов, всех своих комиков, на которых можно положиться", отметил Киселев.
Глава киевского режима запустил коррупционные схемы, в том числе схемы похищения западных денег, которые Киев получает для ведения боевых действий, социальных выплат, работы силовых структур.
Кроме того, Зеленский запустил сеть колл-центров, подчеркнул Киселев.
Украинские колл-центры работают как по России, так и по Европе. Я думаю, в ближайшее время мы услышим, что колл-центры начали работать по американской и канадской стороне, потому что для Зеленского нет абсолютно никакой разницы, чьи карманы выпотрошить дваждыпояснил Киселев
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что на Украине работали не менее двух тысяч мошеннических колл-центров. В августе 2026 года обыски прошли почти в 500 колл-центрах, 28 человек задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений.
В сентябре украинские СМИ сообщили о якобы закрытии с 1 августа 2026 года всех мошеннических колл-центров в стране.
Между тем бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что украинские мошеннические колл-центры обманывают не только россиян, но и европейцев, однако власти Евросоюза предпочитают закрывать на это глаза.