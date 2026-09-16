Киселев: украинские колл-центры могут начать работу в США Военный эксперт: в США могут заработать украинские колл-центры

Москва16 сен Вести.Колл-центры главы киевского режима Владимира Зеленского в скором времени могут начать работать в США, поскольку для него нет никакой разницы, чьи карманы вытряхивать, заявил военный эксперт Виталий Киселев в интервью ТАСС.

Зеленский, заняв должность президента Украины, привел к власти "всех своих жуликов, всех своих комиков, на которых можно положиться", отметил Киселев.

Глава киевского режима запустил коррупционные схемы, в том числе схемы похищения западных денег, которые Киев получает для ведения боевых действий, социальных выплат, работы силовых структур.

Кроме того, Зеленский запустил сеть колл-центров, подчеркнул Киселев.

Украинские колл-центры работают как по России, так и по Европе. Я думаю, в ближайшее время мы услышим, что колл-центры начали работать по американской и канадской стороне, потому что для Зеленского нет абсолютно никакой разницы, чьи карманы выпотрошить дважды пояснил Киселев

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что на Украине работали не менее двух тысяч мошеннических колл-центров. В августе 2026 года обыски прошли почти в 500 колл-центрах, 28 человек задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений.

В сентябре украинские СМИ сообщили о якобы закрытии с 1 августа 2026 года всех мошеннических колл-центров в стране.

Между тем бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что украинские мошеннические колл-центры обманывают не только россиян, но и европейцев, однако власти Евросоюза предпочитают закрывать на это глаза.