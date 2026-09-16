На Украине усилили уголовную ответственность за мошеннические колл-центры Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за колл-центры

Москва16 сен Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за создание и деятельность мошеннических колл-центров. Об этом он заявил в вечернем обращении.

Документ предусматривает уголовную ответственность за создание и руководство электронно-коммуникационными мошенническими организованными группами, участие в их деятельности, привлечение к ней других лиц, а также умышленное содействие работе таких организаций. 16 сентября соответствующий закон был принят Верховной радой.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте по инициативе Зеленского 2 сентября.

В начале августа украинские правоохранительные органы сообщали о ликвидации 94 мошеннических колл-центров, которые, по их данным, причинили потерпевшим ущерб более чем на 100 млн гривен.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что Киев может запретить на законодательном уровне работу мошеннических колл-центров, но это не поможет.