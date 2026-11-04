Москва4 ноя Вести.Обнаружение и скандал вокруг тайной тюрьмы, которую создал 1-й корпус Национальной гвардии "Азов" (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) на Петропавловской Борщаговке под Киевом, говорят о том, что ситуация в украинском тылу еще хуже, чем на фронте.

Зеленский постоянно врет о военных "успехах" ВСУ, но теперь он в очередной раз поставлен перед необходимостью как-то комментировать ситуацию внутри страны. И если иллюзорные победы на фронте простому украинцу проверить сложно, то уличить во лжи относительно внутренней ситуации его может каждый обыватель. Именно поэтому он внутреннюю обстановку в стране старается не комментировать.

И тут вдруг скандал вокруг тайной тюрьмы, да не простой, а созданной "воинами света" из неонацистского "Азова". И тут сошлось все – тайные тюрьмы, камеры пыток и методы украинских нацистов по отношению к мирному населению Украины. Естественно, что начались попытки замять скандал любой ценой, но, в данном случае, это совершенно невозможно: джина бурно выпустили из бутылки.

Начнем с того, что подвалы для пыток появились на Майдане еще в 2014 году во время государственного переворота. При этом западная пропаганда в пытках обвиняла "Беркут" и даже делала постановочные видео на этот счет. Снимать беркутовцев в подвалах было невозможно, они туда просто не заходили, поэтому делали простой ход: показывается видео, где беркутовцы подходили к каким-то людям, а дальше снимают так, что мы видим только спины силовиков, и из-за них идут истошные крики, что должно свидетельствовать о пытках и издевательствах. Западные журналисты почему-то не подумали о том, что душераздирающие крики могут быть наложены на видеоряд отдельно, а команды сомневаться они не получали.

Но пыточные в захваченных майдановцами административных зданиях Киева действительно были, и устраивали их совсем не беркутовцы. На подвал с большой охотой тащили теневых кассиров, обслуживающих власть Януковича, и путем пыток отбирали у них деньги, активы, квартиры, чему есть множество свидетельств. Живыми из этих пыточных выходили единицы, и пожаловаться на преступников, которых коллективный Запад объявил "ангелами демократии", они не могли: одни боялись, а тех, кто осмелился открыть рот, никто не слушал.

С тех пор пыточные стали обязательным атрибутом украинской власти, и нацистам все сходило с рук. С 2014 по 2022 год количество пыточных росло, особенно там, где стояли добробаты нацистов, но они создавались и по всей стране. Туда можно было затащить любого предпринимателя, и у руководителей нацистов "вдруг" появлялись бизнес, новые машины и квартиры.

Отдельные попытки как-то навести порядок обычно ни к чему не приводили: к полицейским участкам, в суды и прокуратуру приходили вооруженные до зубов люди и на пальцах под физическим давлением объясняли, на кого закон распространяется, а на кого — нет. Война открыла неонацистам новый ресурс — человеческий. Если ранее простой гражданин Украины мог попасть "на подвал", если нацистам приглянулся его дом, машина, бизнес или не понравились его политические взгляды, то теперь туда может попасть каждый, поскольку системе нужны бесправные рабы.

Люди, находящиеся на "яме", не имеют вообще никакой ценности. Их могут избивать, издеваться над ними. Если человек способен выполнять работу, на "яме" он обычно находится недолго. Его отправляют на ноль в статусе штрафника. Таких обычно называют "копачами". Они выполняют самую тяжелую и опасную работу под постоянными ударами дронов. В статусе "копача" человек раньше мог пробыть 30 дней, потом срок увеличили до 45. Конечно, далеко не все доживают говорит военнослужащий ВСУ в интервью "Стране"

Таким образом, сегодня на Украине процветает работорговля, а западные, с позволения сказать, демократии закрывают на это глаза. Может, они такие наивные и просто не в курсе? Конечно, нет! Они все знают, именно поэтому не берут Украину в ЕС, хотя Россия совершенно не против этого членства, в отличие от НАТО.

В этом есть железная логика — Москва не хочет, чтобы на нее было направлено с соседней территории натовское оружие и базы, и уверенно, принципиально и последовательно этот сценарий отстаивают. Но одно дело — иметь факт работорговли в стране и тайные тюрьмы для рабов (все это на Украине существует более 12 лет), а другое — признать это официально.

Глава офиса президента Кирилл Буданов (признаны в РФ террористом и экстремистом), комментируя 2 ноября ситуацию вокруг устроенной "Азовом" тайной тюрьмы под Киевом, заявил, что "таких зданий много" пишет "Страна"

То есть речь идет не о единичном преступлении, а о преступной системе. Тогда о какой демократии на Украине можно говорить? Получается, что именно за эти тайные тюрьмы стоял Майдан, осуществляя госпереворот.

Власть Зеленского и неонацисты делают отчаянные попытки отмотать время назад. "Азов" цинично пообещал со всем разобраться. Просочилась информация, что Зеленский похвалил Поклада за вчерашний показательный разгон митингующих возле концлагеря на Петропавловской Борщаговке в Киеве, а всем колл-центрам и ботфермам были розданы методички, как комментировать происходящее. Всем социальным сетям запретили публиковать негатив в адрес власти и концлагеря с тайными тюрьмами, в который превратили страну.

Очевидно, что украинские неонацисты настолько одурели от своей безнаказанности, что даже не заморачиваются с оправданиями. Разница между тайной тюрьмой для пыток и военным городком есть, и существенная, но руководство "Азова" считает, что этой разницы никто не заметит. Но как не заметить, что в эту тайную тюрьму попал 14-летний подросток? Он на видео был в ужасном отрешенном состоянии, едва мог говорить. Позже он рассказал, что был схвачен какими-то людьми во время протестов.

Меня схватили за волосы. Просто били, не знаю, били всем подряд. Лопатами, ногами, кулаками. Потом схватили за волосы и швырнули в другую стену. А поскольку, когда меня бросали, я приземлился на живот, они начали бить меня головой об пол рассказал он

Палачи не остановились перед пытками даже подростка. Однако глава Нацгвардии Украины Пивненко заявил, что мальчика забрали во время беспорядков якобы ради его безопасности, но вопрос: почему его избивали и над ним издевались, ножами разрезали всю одежду, а потом дали принять какой-то препарат, чтобы затормозить реакции? Почему к четырем мужчинам, находящимся там, не допускали медиков? Пивненко не объяснил, что еще раз подтверждает ужас и трагедию происходящего.

Преступная власть Зеленского понимает, что в очередной раз прокололась, и начинает массовые репрессии против участников протестов. Замглавы СБУ Рудницкий сообщил, что открыты три уголовных производства: о препятствовании деятельности ВСУ, распространении информации о расположении Сил обороны и массовых беспорядках. По его словам, установлены около 100 человек. Готовятся задержания. Задержана женщина, медработник Валентина Молодая, которая первой приехала на "скорой" к дому в Петропавловской Борщаговке.

Самое смешное, что инцидент уже объявлен российской провокацией, но возникает вопрос: в чем интерес России? О катастрофе, к которой привел неонацистский режим Зеленского украинский народ, известно всем. Поэтому одной из главных целей СВО является денацификация в Украине.

Но то, что это было вскрыто и сделано это целенаправленно, объясняется прямым интересом политических сил, которые желают смещения нелегитимного, в первую очередь, проамериканского, ориентированного на Трампа. Сразу поползли слухи, что Зеленский в бешенстве от заявления Буданова, который признал, что таких тюрем по всей стране много.

Формально Буданову нечего предъявить, ведь глава офиса лично кинулся на борьбу с беспределом. Но в том-то и дело, что кровавому клоуну не нужны порядок и законность, он привык жить в существующем беспределе, и ему, в отличие от украинских граждан, в этом кровавом цирке очень комфортно. А Зеленскому необходимо под любым предлогом нанести удар по проамериканским силам, ориентированным на Трампа, в угоду демократам, которые его поддерживают.

Однозначно то, что эту тайную тюрьму засветили. Это были целенаправленные действия против Зеленского. Со стороны США прозвучала команда "Фас!". И этот гнойник вскрыли, а сколько их было и сколько еще есть! Поэтому банда Зеленского зубами держится за власть не только потому, что, сохраняя власть, они продолжат оставаться у кормушки, не только потому, что при власти они имеют гарантии не привлечения их к уголовной ответственности, но еще и потому, что когда их вышвырнут из власти, вскроется все то, что не охватывается разумом нормального человека: тайные тюрьмы, пытки, издевательства и казни над людьми.

А смена власти наступит после достижения мира. Ну и какой мир? И когда он может наступить, если для Зеленского, его банды неонацистов и подельников это конец! Причем куда бы они ни сбежали и где бы они ни прятались. Именно поэтому для них мир равен самоубийству.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"