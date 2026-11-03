Москва3 ноя Вести.Глаза подростка в сером одеяле, выведенного из пыточной "Азова" (террористическая организация, запрещенная в РФ), сегодня один из страшнейших символов Украины Зеленского, который вместе со своими карманными гестаповцами мучает людей так, что от них остается лишь стеклянный взгляд. Корреспондент "России 24" Евгений Нипот о том, как на Украине собственных граждан превращают в ходячих мертвецов.

В своем воскресном обращении Зеленский ни слова не сказал о подпольной тюрьме в Петропавловской Борщаговке. Хотя к тому моменту уже были сотни видео, и стало невозможно скрыть обнажившуюся правду о 40 запытанных мужчинах, которым в подвале киевского пригорода ломали хребты, избивали, пока те не ослепнут, оставляли с гниющими ранами.

Зеленский будто бы и не причем. Виновата толпа, что устроила беспорядки в пригороде Киева. Виноват сам парень, потому что он якобы оскорбил кого-то из боевиков и упал с забора прямо к ним в лапы. Виновата женщина-фельдшер, которая на коленях умоляла пустить ее к заточенным. Она уже внесена в базу "Миротворца" (заблокирован в РФ по решению суда) и причислена к агентам Кремля. И конечно, виноваты сами задержанные, ведь они "ухилянты", бежавшие с фронта. Все это пишут прикормленные Банковой инфомойки и ручные депутаты. А террорист Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) уже грозится, что зачинщиков возьмут за горло. Заявляет он об этом на украинском, хотя вчера на месте говорил исключительно по-русски. Мовный омбудсмен молчит, ведь что позволено Юпитеру, то не позволено быку.

Хотя участников Борщаговских беспорядков украинские каратели и за быков-то не считают. Так, всполошившиеся овцы, подавить выступление которых необходимо для устойчивости власти. За теми, кто хотел освободить людей и расправиться с садистами, не стоят соросовские организаторы картонных маршей, нет денег демпартии США. А потому у киевского режима здесь развязаны руки. И эти руки надели перчатки, взяв биты. Уехав с места волнений, Буданов приказал жестко подавить протесты с помощью "титушек" - переодетых в гражданское азовцев. Они налетели на толпу, проламывая черепа и ломая кости.

Для них протестующие - это враги государства, угрожающие привилегированному положению нацистов. Провокаторы, работающие на русских. На деле же это были простые украинцы, уставшие от большого концлагеря масштабом со страну, попытавшиеся уничтожить хотя бы один - тесный, с заляпанными кровью стенами, до которого они еще могут дотянуться

Гнев "Редиса"

Это вполне человечное желание вызвало вспышку гнева у "Редиса". Командующий корпусом нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) так и сказал: все, кто вышел протестовать против его садистов, раскалывают общество, играют на руку русским. О пытках он промолчал, дескать, что же в них такого?

Ему это делать не впервой, ведь его люди уже не раз устраивали такие пыточные. Например, их мариупольский концлагерь на базе аэропорта назывался "Библиотекой", потому что узников надзиратели должны были читать как книги, сдирая обложки, ломая корешки и вырывая с корнем страницы. Особо эти нацистские "хранители" любили проводить пытки в холодильных камерах ресторана. Спастись можно было только за большие деньги. Как и в Борщаговке.

Пример, который показал украинцам, что азовцы не ограничились пытками в Донбассе, а растащили эту заразу по всей стране

Почему существуют такие здания? Потому что таких зданий много. Так Буданов отшутился, отвечая на вопрос журналиста и показав, что "азовцы" ради власти и денег сделали такие концлагеря неотъемлемой частью своего карательного аппарата. 14-летний подросток угодил в него всего на несколько часов и вышел бледным, словно призрак.

Немецкий шок

На эти потухшие глаза обратили внимание в Германии. Сопредседатель партии АдГ Алис Вайдель опубликовала фото замученного подростка и призвала задать Зеленскому вопрос про систему пыточных, которую организовали его силовики. Ведь сейчас глава режима в Берлине, что, кстати, символично.

Но европейские медиа стараются не портить поездку столь незначительными историями, как смертельные пытки 40 мужчин в подвале. Игнорируют и сеть концлагерей на Украине, созданных "защитниками независимости и свободы"

Интересно, оставил ли украинский гастролер в своем графике время для вдохновляющей прогулки по Принц-Альбрехт-Штрассе, где находилась штаб-квартира гестапо?