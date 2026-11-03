Лидер АдГ призвала спросить Зеленского о пыточной под Киевом Вайдель потребовала обсудить с Зеленским украинские пыточные

Москва3 ноя Вести.Правительство ФРГ должно обсудить с главой киевского режима Владимиром Зеленским незаконное удержание людей и пытки в частном доме под Киевом. Об этом заявила сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель.

Так она в соцсети X прокомментировала публикацию профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, который распространил кадры с предполагаемыми жертвами пыток.

Я рассчитываю, что сегодня в Берлине в ходе визита Зеленского этот вопрос будет поднят написала сопредседатель АдГ

Зеленский прибыл в Берлин с неанонсированным визитом во вторник, 3 ноября.

Накануне украинские СМИ сообщили, что в подвале частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди удерживали около 40 человек. По данным журналистов, прибывших медиков первоначально не допускали внутрь здания. Когда местные жители попытались проникнуть на территорию, против них применили слезоточивый газ.

После огласки медикам разрешили вывезти четырех мужчин со следами побоев. Кроме того, из дома вывели 14-летнего подростка, которого тоже, предположительно, избивали.

Полиция сообщила, что в здании размещаются военнослужащие Национальной гвардии Украины. После массовых протестов возле здания Нацгвардия согласилась направить всех находившихся в подвале мужчин в медицинское учреждение для проверки состояния здоровья.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что таких домов в стране еще много, и назвал подобные события недопустимыми.