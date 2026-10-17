Вайдель заявила, что украинцы должны покинуть ФРГ после окончания конфликта Вайдель: украинцы должны вернуться из ФРГ на родину после окончания конфликта

Москва17 окт Вести.Украинцы, получившие убежище в Германии из-за конфликта на их родине, должны вернуться обратно, когда боевые действия на Украине закончатся, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель журналу The Economist.

В то же время она сообщила, что "профессионалы, которые хотят работать" в Германии, напротив, желанные гости для АдГ.

Говоря о "ремиграции"… Вайдель поясняет, что речь идет всего лишь о депортации лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, и им подобных. Поскольку гражданская война в Сирии завершилась, "100% сирийских граждан" должны вернуться на родину; то же самое касается афганцев и более чем миллиона украинцев, находящихся в Германии... В общей сложности, по ее оценкам, страну должны покинуть "от четырех до пяти миллионов" человек говорится в публикации

Ранее председатель фракции АдГ в ландтаге Саксонии-Анхальта Оливер Кирхнер рассказал ИС "Вести" о подробностях резолюции против помощи Украине и антироссийских санкций Берлина. Он отметил, что документ носит отчасти символический характер, но может посодействовать завершению украинского конфликта.