Москва15 сен Вести.Ситуация с неконтролируемой миграцией привела к росту насилия в стране и с этим невозможно мириться. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказала депутат от партии "Альтернатива для Германии" Петра Федерау.

К сожалению, безопасность из-за неконтролируемой миграции привела к терроризму, в страну проникло много насилия. Этого мы не примем. Да, и, конечно, политика в области образования. В общем, все, что пошло не так в последние годы, мы исправляем и хотим изменить отметила она

Ранее сообщалось, что сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель потребовала выслать беженцев с Украины на родину, а также потребовать от Киева компенсации за их содержание.

АдГ одержала победу с результатом 43,8% голосов на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт. Партия выступает за ужесточение миграционной политики и защиту традиционных ценностей.