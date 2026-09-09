Дональд Трамп высказался о победе АдГ на региональных выборах в Германии

Трамп: партия "Альтернатива для Германии" находится "на подъеме" Дональд Трамп высказался о победе АдГ на региональных выборах в Германии

Москва9 сен Вести.Популисты в Германии набирают силу из-за ужасных миграционных законов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Триумфальная ночь для популистской партии в Германии. Там наконец устали от абсолютно ужасных иммиграционных правил и норм, нанесших Германии такой серьезный ущерб отметил американский президент

По мнению Трампа, партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) после победы на региональных выборах находится "на подъеме", она будет активно бороться за ужесточение миграционной политики.

Ранее оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" одержала победу на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт, набрав 43,8% голосов избирателей. АдГ выступает за депортацию мигрантов и беженцев, а также призывает к восстановлению отношений с Россией.