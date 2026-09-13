АдГ потребовала выслать украинских беженцев из Германии Лидер АдГ Вайдель: украинских беженцев нужно выслать из ФРГ

Москва13 сен Вести.Берлину следует выслать беженцев с Украины на родину, а также потребовать от Киева компенсации за их содержание. С таким призывом выступила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

То, что власти ФРГ за счет федерального бюджета продолжают содержать более миллиона украинских беженцев, — это "уму непостижимо", сказала политик в интервью YouTube-каналу AUF1. По ее словам, Германии больше не по силам нести такие расходы.

Эти украинцы должны вернуться, прежде всего, военнообязанные молодые украинские мужчины призвала Вайдель

Также сопредседатель партии заявила, что если АдГ придет к власти, то оказание военной и финансовой помощи Украине будет полностью прекращено.

Ранее бывший депутат Бундестага Вальдемар Гердт назвал победу АдГ в Саксонии-Анхальт на выборах в региональный парламент "серьезной заявкой на смену политической элиты и политического курса" ФРГ.