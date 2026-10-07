ФРГ нужно правительство, которое вернется к диалогу с РФ, заявила Вагенкнехт Вагенкнехт: Германии требуется правительство, которое наладит диалог с Россией

Москва7 окт Вести.Германии нужно правительство, которое вернется к диалогу с Россией об урегулировании украинского конфликта, а не будет провоцировать его эскалацию, заявила основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт в соцсети X.

Так она прокомментировала публикацию издания Welt о планах депутатов BSW и "Альтернатива для Германии" в парламенте немецкой земли Саксония-Анхальт публично признать, что антироссийские санкции неэффективны, а помощь киевскому режиму провалилась.

Кроме того, члены BSW и АдГ намерены призвать правительство Саксонии-Анхальта выступить за предотвращение дальнейшей эскалации на Украине и за проведение миротворческой политики.

Впервые немецкий парламент однозначно выступит против политики федерального правительства в отношении Украины, за проведение мирных переговоров и готовность к компромиссам... Этим предложением мы посылаем из Магдебурга в правительственный квартал Берлина миротворческий политический сигнал: Германии нужно федеральное правительство, которое наконец будет вновь стремиться к диалогу с Москвой, а не продвигать эскалацию, которая в какой-то момент закончится войной добавила Вагенкнехт

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл на Украину с необъявленным визитом. Там он встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским и сообщил, что Берлин выделит Киеву помощь в размере более 1,3 миллиарда евро.

После этого Вагенкнехт заявила, что Мерц должен уйти в отставку, так как пренебрегает интересами соотечественников и вместо этого разбазаривает все больше денег за рубежом.

Комментируя для ИС "Вести" обстановку в Германии, политолог Александр Сосновский отметил, что страна находится в состоянии внутреннего путча, который может закончиться отставкой Мерца.